【SME學堂】非純為縮皮！蘋果・小米取消送充電器數據線背後的盤算

繼蘋果 (Apple) 早前在 iPhone12 推出時宣布停止附贈電源轉接器後，中國品牌小米最近亦跟隨蘋果，取消隨機附送充電器。智能電話品牌最近紛紛取消送贈充電器，除了慳成本外，背後究竟有甚麼商業盤算？

小米創辦人雷軍早前在發微博表示，品牌響應科技環保的號召，小米11 取消隨機附送充電器。他提到，現時大量多餘充電器及火牛，困擾用家更欠環保。他指出，在行業慣例與環保之間，是否能有更好方法，以此暗示將在小米11 發表會上帶來新的想法。

然而，近日推出的小米11 標準版不會提供充電器和數據線，但套裝版就有提供。

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▲ 小米創辦人雷軍（資料圖片）

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蘋果今年推出的 iPhone 12 全系列起，不再隨送電源轉接器和 EarPods 有線耳機，可避免開採與使用貴重物料，並進一步減少碳排放，以達到環保目的，同時使盒裝變得體積更小、更輕。長遠來看，蘋果目前在全球企業營運方面已經達成 100% 碳中和，並計劃在 2030 年前，從原料取得、零件製造、組裝、運送、使用、充電，直到回收與原料再生等，每部售出的蘋果裝置都要達到碳中和。

▲ 蘋果在今年推出的 iPhone 12 全系列起，不再隨送電源轉接器和 EarPods 有線耳機

這項措施雖然引起部分用戶質疑，並且還要自行購合適的充電器會帶來不便，卻不減 iPhone 12 系列熱銷的情況。

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Photo：小米、Apple、Fortune Live Media＠Flickr