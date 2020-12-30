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【管理Tips】便利店員工臨時甩底怎算好？Lawson推「超臨時工」解決突發人手短缺問題

商管策略 09:28 2020/12/30

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對於 24 小時營業的便利店來說，員工突然有急事不能上班對店舖造成極大困擾。日本便利店 Lawson 為了解決此情況，最近推出「超臨時員工」計劃，讓分店在轉更前 3 小時透過網上系統找人頂替，以解決突發的人手短缺問題。

新冠肺炎疫情下，便利店突然成為失業人士的「收容所」。早前 Lawson 一間新分店在東京開業，竟收到 350 份兼職申請。另一便利店營運商 7&I 控股（Seven & i Holdings，7-Eleven 母公司）的招募情况也同樣「盛況空前」，今年每月的申請人數按年增加至少兩位數，主要是餐飲業有大量員工失業。

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對於 24 小時營業的便利店來說，員工突然有急事不能上班對店舖造成極大困擾

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Lawson 為了解決員工突然不能上班情況，最近在部分加盟店試行「超臨時員工」計劃，讓門市在轉更前 3 小時，透過網上系統找臨時工頂替，解決突發人力短缺問題，也讓只想工作幾小時間的市民，多了賺外快的機會。

這個計劃中，所有兼職人員的培訓、經驗和評核紀錄都會儲存在雲端系統，以便商家僱主快速搜索；若有人出現兩次缺勤紀錄，將直接失去工作資格，而且對於不合格的員工也有所篩選。相比透過派遣公司招募臨時員工，這種做法更有保障，成本也更低。

日本積極吸香港金融人才 經濟學者：惟需解決生活3大問題見下頁

今年 6 月，在神奈川縣和埼玉縣實行這個計劃的 3 間 Lawson 分店中，10 個開放臨時兼職的上班時段，都能夠找到合適人手。Lawson 指，有些時段需要花上幾天才找到人上班，但有些時段，只需 24 分鐘便找到替工。

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Photo：Wikimedia Commons、何志衡、Japanexperterna

撰文 : 廖淑瑩

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