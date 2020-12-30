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【辦公室防疫】靚過水松板方便過膠板？扇型流動辦公隔板防疫兼享私人空間

商管策略 11:37 2020/12/30

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現時共享工作間（Co-Working Space）大行其道，但使用者有時需要跟其他人共用辦公枱，甚至沒有私人空間。有設計公司就推出流動式辦公隔板，一秒打開即可擁有私人空間，且具有防疫功能。

設計理念源自日本扇的 Friendly Border 隔板，讓用家可以像打開扇子般，建立出私人空間。Friendly Border 由不透明的布料製成，不容易沾到污跡和耐用，同時具有阻燃特性，高度和寬度設有多種尺寸符合用家的桌面寬度。

日本「辦公防疫神器」：600元個室帳篷專心工作抗疫見下頁

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

Friendly Border 收藏時可以放在附送的木盒中，用家使用時可以快速將它打開，且可以整齊地收納。Friendly Border 設有提供不同顏色以供選擇，讓用家可以依心情選用隔板的顏色。Friendly Border 的售價為 249 至 289 歐元（約港幣 2,372 至 2,753 元）。

Friendly Border 可收納在附送的木盒中

美觀兼防疫！日本美食街用和扇取代膠隔板見下頁

加設透明隔板・改用電子文件 企業因肺炎疫情棄開放式辦公室見下頁

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：njustudio

撰文 : 廖淑瑩

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