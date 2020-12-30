【辦公室防疫】靚過水松板方便過膠板？扇型流動辦公隔板防疫兼享私人空間

現時共享工作間（Co-Working Space）大行其道，但使用者有時需要跟其他人共用辦公枱，甚至沒有私人空間。有設計公司就推出流動式辦公隔板，一秒打開即可擁有私人空間，且具有防疫功能。

設計理念源自日本扇的 Friendly Border 隔板，讓用家可以像打開扇子般，建立出私人空間。Friendly Border 由不透明的布料製成，不容易沾到污跡和耐用，同時具有阻燃特性，高度和寬度設有多種尺寸符合用家的桌面寬度。

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Friendly Border 收藏時可以放在附送的木盒中，用家使用時可以快速將它打開，且可以整齊地收納。Friendly Border 設有提供不同顏色以供選擇，讓用家可以依心情選用隔板的顏色。Friendly Border 的售價為 249 至 289 歐元（約港幣 2,372 至 2,753 元）。

▲ Friendly Border 可收納在附送的木盒中

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Photo：njustudio