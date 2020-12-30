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【會員再減】屈臣氏都要開倉清口罩! 口罩門市優惠最多 8 折

業界頭條 09:50 2020/12/30

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屈臣氏門市正推出開倉優惠，指定口罩最多可獲 8 折優惠。 
 
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

記者在屈臣氏的太子門市中，發現店方正進行口罩開倉優惠。店內指定口罩有不同程度的優惠，買家買指定口罩 3 件有 95 折、買 10 件則有 8 折。易賞錢會員購買屈臣氏口罩，更可用會員價購買，減上再減!

據網民指，此優惠也在部分其他屈臣氏門市進行，而且優惠指定口罩款式和牌子也有不同，建議買家先向店員查詢

【其他內容】 【代理激減】台製藍鷹牌口罩終於再劈價! 3D 口罩最平售 $90/50 個

【其他內容】【附購買連結】HK Medical Mask 大特價! Level 3 彩色口罩售 $1/個起

【其他內容】 【口罩市況】賣 $0.3/個! Max-II Level 1 口罩 終極劈價售$15/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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