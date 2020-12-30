【會員再減】屈臣氏都要開倉清口罩! 口罩門市優惠最多 8 折

屈臣氏門市正推出開倉優惠，指定口罩最多可獲 8 折優惠。



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記者在屈臣氏的太子門市中，發現店方正進行口罩開倉優惠。店內指定口罩有不同程度的優惠，買家買指定口罩 3 件有 95 折、買 10 件則有 8 折。易賞錢會員購買屈臣氏口罩，更可用會員價購買，減上再減!

據網民指，此優惠也在部分其他屈臣氏門市進行，而且優惠指定口罩款式和牌子也有不同，建議買家先向店員查詢

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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