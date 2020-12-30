【附購買連結】超級注目! 台灣製造JIUJIU新年口罩 激新熒光設計

台灣製造的 JIUJIU 口罩一直受不少人歡迎，最近廠方推出的新年系列，更採用全新的熒光物料製造。



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JIUJIU 今次推出的 2021 新年系列，分別提供新光嘉年華／HappyNewYear／閃耀新年 款式。此口罩最特別的地方，是採用食品級感光墨和特殊印刷而成，在黑暗中如果有紫光燈的照射下，會發出超強熒光效果。

此口罩僅在台灣發售，售價為一包 10 個 $199 新台幣(約 $55 港幣)，網店可以直送口罩到香港。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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