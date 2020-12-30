【五款超可愛設計】港產真立體 Snoopy 圖案口罩 售$68盒起

異度空間工作室表示，即將發售香港製造的 Snoopy 真立體口罩。



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異度空間工作室之前已推出姆明口罩，而且大獲歡迎。今次異度空間工作室推出的 Snoopy 會有 5 款，但發售時間和口罩規格則未有提及。

1. Snoopy壓印版（白罩黑繩），一盒30個，$168

2. Woodstock壓印版（黃罩黑繩），一盒30個，$168

3. Snoopy太空人印花版，一盒10個，$68

4. Snoopy特別版（全球限定 9,999盒），一盒10個，$98

5. Peanuts 隱藏版，廠方暫未提供資料

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▼ 點擊圖片放大 ▲ Snoopy 圖案口罩



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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