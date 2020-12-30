【附購買連結】一盒齊三色! Govek 多款圖案口罩買一送一 獨立包裝售$39/30個

由即日起全線莎莎分店和網店舉行 Govek 年終激賞，買家購買指定Govek 時尚款口罩，即有買一送一優惠 平均每片口罩只售 $1.3。



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Govek 口罩規格 ​

-過濾效率PFE≥98%，BFE≥99% (CTI檢驗報告)​

-有效過濾微細灰塵，細菌，花粉​

-尺寸: 175mm x 95mm​



-30個獨立包裝



售價: $78 盒 (買1送1)​

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▲ Govek 多款圖案口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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