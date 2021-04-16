【Lv3高防】 四款美少女戰士口罩 Mask Factory 網店售 $118/30個

口罩工廠表示，Sailor Moon 美少女戰士香港正品授權囗罩再於官網接受預購。



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口罩工廠指，美少女戰士口罩即日起加開第二團，並於官網 MF-Living 受預購。口罩的建議零售價為 $118/盒。

4款美少女戰士口罩如下：

A.變身器蝴蝶結圖案

17.5 cm x 9.5 cm

B.露娜及阿提密斯圖案

17.5 cm x 9.5 cm

C.變身器蝴蝶結圖案

16 x 9.5cm

D.露娜及阿提密斯圖案

16 x 9.5cm

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美少女戰士口罩規格

-正版授權，香港製造

-BFE ≥99%

-PFE ≥99%

-VFE ≥99%

-通過ASTM LEVEL 3

-兩種尺寸 : 17.5 cm x 9.5 cm及16 x 9.5cm



-一盒30個 獨立包裝

-每盒內含一種圖案、兩種顏色各15片

售價: $118

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5月中開始發貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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