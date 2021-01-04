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【管理Tips】想升上管理層後坐得穩？做好準備免做「升降機」

商管策略 14:30 2021/01/04

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相信晉升機會是見工面試者的考慮之一，隨著晉升階梯身為主管的你，他朝一日面臨轉職時，掌握訣竅才能勝任高級主管職位，不妨從 4 個方向的建議努力。

（1）懂得審時度勢：
自家企業在市場裡佔一席位，領導層應懂得看清企業大局，解讀各種徵兆與環境，洞悉產業走勢避免潛在風險，盡量把企業貼近市場需求。

Google推「322」新工時政策 取代辦公室朝九晚五「齋坐」模式見下頁

（2）斷然拒絕無效益的要求：
事實上剛升職高層主管後，為不失內部員工期望有求必應，但此舉反會過度消耗資源，超出本身負荷；在無法兼顧品質與產量的狀況下必然犧牲品質，使產品變得平庸。領導人卻判斷力直覺，善於整合各方意見，拒絕無效益要求、把視野聚焦。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

【管理Tips】你的工作中了幾項？5個比低薪更危險的「無得撈」訊號​​​​​​【​見下頁

（3）視野廣闊：
不會聚焦在專長的領域，例如領導者原本掌管財務，當判斷事情時，往往不能以財務角度作出發點。

（4）領導人聲譽良好：
性格寬容具魅力，習慣聆聽或徵求同事的意見回饋，收集意見後採取行動；他們明暸依靠團隊才能獲取成功，努力維持和建立人際關係，比起追求成功，先造就團隊他人成功為首要任務，才能使團隊整體邁向成功。

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Photo：Pexels、Korean Culture and Information Service

撰文 : 鍾采餘

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