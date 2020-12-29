【99% 防護!】有My Melody．Hello Kitty 款! 日本 Skater 口罩售 $28包起

▲ 日本 Skater 口罩

荃心日韓藥房表示，正發售多款日本 Skater 口罩。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

1.日本Skater 中童立體口罩

-巧虎款

-Hello Kitty款

VFE 99% 有效阻隔 PM2.5、病毒、飛沫、花粉

耳位特別設計戴得耐都唔會耳仔痛

適合4歲以上小朋友/細面女士使用

Size 120 x 100mm

售價: $28包 （1包10個）

【其他內容】 【一包齊六色】Medicom Safe Mask 成人口罩售 $13

2.日本Skater 中童平面口罩

-My Melody款

VFE 99% 有效阻隔 PM2.5、病毒、飛沫、花粉

耳位特別設計戴得耐都唔會耳仔痛

適合4歲以上小朋友/細面女士使用

Size 145 x 90mm

售價: $28/包(10個) / $78 盒(30個)

▲ 日本 Skater 口罩

口罩購買連結<<

【其他內容】【附購買連結】HK Medical Mask 大特價! Level 3 彩色口罩售 $1/個起

【其他內容】 【口罩市況】賣 $0.3/個! Max-II Level 1 口罩 終極劈價售$15/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】