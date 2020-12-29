【香港品牌】廠商會：來年財政預算案加入澳門旅遊氣泡　投身大灣區建設參與「內循環」

新一份財政預算案將於 2021 年 2 月公布，廠商會近日提交 2021 至 2022 年度《財政預算案》建議，除了敦促政府與廣東省、澳門建立旅遊氣泡外，更建議政府加大力度鼓勵香港企業投身大灣區，參與「內循環」。

廠商會指出，粵港澳聯繫緊密，社會經濟交往頻繁，政府宜盡快跟廣東省、澳門探討設立「旅行氣泡」，透過實施先導計劃（例如允許符合特定條件的人士將入境後的檢疫隔離期由14天縮短為7天甚至更短，以及對已經接種疫苗並持有合格醫療證明的港人豁免檢疫隔離），循序漸進地放寬過境人員流動。

施政報告支援大灣區發展 香港應共建立國際人才庫【見下頁】

同時，政府應精凖扶持有需要行業並及時推行第四輪「防疫抗疫基金」，將資源投放在最有需要的領域如餐飲服務業、遭受國際市場低迷和疫情多重打擊的製造業、進出口貿易業等等。政府亦應向部分行業實施第三期「保就業」計劃，按不同行業具體情況及需要來釐訂補貼比例、申請條件、資助期限等等。

廠商會建議政府應協助港商參與中國「內循環」，例如協助港商加快「出口轉內銷」；敦促香港政府探討與內地省市政府合作，例如在不同城市舉辦以推廣香港產品和品牌為主題的經貿洽談會。

港府夥國家商務部助中小企拓東盟市場 商會：勞動力不足欠玩具業阻發展【見下頁】

▲ 中華廠商聯合會會長吳宏斌。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

廠商會還建議，政府加大力度鼓勵港商投身大灣區建設，香港政府帶頭推進灣區合作助力雙循環，在國家雙循環思維下，兩地進行戰略重構和合作模式的提升，優化大灣區創科發展協作模式等等。

廠商會建議政府以灣區為跳板開拓內銷市場，並為香港企業在內地發展爭取更多市場進入的優惠政策、營商便利化的安排；又建議政府建品牌大灣區促高品質發展，將「香港品牌」優勢作為本港參與大灣區建設的切入點，協助業界深耕區域市場和推動大灣區整體的品牌創建。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】