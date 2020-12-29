迎接新春! 福罩 Fortune Mask 幸遊東瀛新春版 獨立包裝售 $98 盒

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【香港製造】Catalog x KAKAO FRIENDS 卡通 Level 3 口罩 1 月 1 日門市發售
香港口罩廠福罩 Fortune Mask 表示，推出幸遊東瀛新春版。
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這款幸遊東瀛新春版除加上節日色彩，耳帶亦用 2 種鴛鴦顏色配襯，最特別之處是褔罩首款採用日式上下 4 摺生產口罩。日式四摺是指上半部向上接、下半部向下接的設計。口罩為 LEVEL 2 水平，全香港製造。
福罩口罩規格
-ASTM LEVEL 2
-BFE≧98
-PFE≧98%
-口罩尺寸：成人 175mm x 95mm
-規格：20個/盒，全部塑封獨立包裝
-100% 香港製造
售價:$98
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟