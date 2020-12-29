  • 22°C
香港時間 : 20201229日 (二) 18:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

迎接新春! 福罩 Fortune Mask 幸遊東瀛新春版 獨立包裝售 $98 盒

行內熱話 18:16 2020/12/29

分享：

香港口罩廠福罩 Fortune Mask 表示，推出幸遊東瀛新春版。
   
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

這款幸遊東瀛新春版除加上節日色彩，耳帶亦用 2 種鴛鴦顏色配襯，最特別之處是褔罩首款採用日式上下 4 摺生產口罩。日式四摺是指上半部向上接、下半部向下接的設計。口罩為 LEVEL 2 水平，全香港製造。

福罩口罩規格

-ASTM LEVEL 2
-BFE≧98
-PFE≧98%
-口罩尺寸：成人 175mm x 95mm
-規格：20個/盒，全部塑封獨立包裝
-100% 香港製造 

售價:$98

【其他內容】 【一包齊六色】Medicom Safe Mask 成人口罩售 $13

福罩 Fortune Mask 幸遊東瀛新春版

口罩購買連結<<

【其他內容】【附購買連結】HK Medical Mask 大特價! Level 3 彩色口罩售 $1/個起

【其他內容】 【口罩市況】賣 $0.3/個! Max-II Level 1 口罩 終極劈價售$15/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

兩款型格設計! MaskX Pop Art 口罩注目登場
今日
兩款型格設計! MaskX Pop Art 口罩注目登場
【超多款式】同舟狗狗口罩 現貨售 $89/30個
今日
【超多款式】同舟狗狗口罩 現貨售 $89/30個
【香港製造】Catalog x KAKAO FRIENDS 卡通 Level 3 口罩 1 月 1 日門市發售
今日
【香港製造】Catalog x KAKAO FRIENDS 卡通 Level 3 口罩 1 月 1 日門市發售
網上購物 著數優惠 口罩

下一篇文章

【香港製造】Catalog x KAKAO FRIENDS 卡通 Level 3 口罩 1 月 1 日門市發售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣