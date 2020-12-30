【2020回顧】拒認輸努力找機會　香港中小企疫情下努力搏殺

2020 年百業蕭條，但有危便有機，新冠肺炎肆虐斷絕了不少行業的前路，為了不坐以待斃，傳統公司老闆和創業者紛紛想辧法找尋機會反擊並毅然前行。

「國安法」通過後，雖然有大量港人查詢移民資訊，但移居海外要有一技傍身才可輕鬆生活，在外國開港式茶餐廳永遠是不錯的選擇， 「金興科技」公司在近期推出了港式沖茶機，那怕是初學者都可以沖出地道奶茶，在 11 月參展時公司在短短兩天便賣出 1,000 多部沖茶機，更計劃在 12 月添食公開發售 2,000 部新機器。

食品創新科技公司研港式奶茶沖茶機 移民做餐飲生意必備「神器」【見下頁】

▲ Party Room 化身影樓。

限聚令 Party Room 無法營業 轉特色影樓打卡抗疫市【見下頁】

限聚令下，Party Room 經營困難，於今年 7 月開業 The Pink Garden 是以粉紅色作主題的特色場地，眼見因為防疫原因不能租給群組使用，東主遂將 Party Room 轉型為特色影樓，專讓客人打卡，更容許客人帶小動物來並舉辦動物派對。

▲ WiFinnity 與香港電車達成合作。

Wi-Fi公司疫市出擊 夥電車開發App搶廣告市場【見下頁】

WiFinnity 主要業務為提供室外免費 Wi-Fi 熱點，可是由於港人在新冠肺炎疫情下不願外出，廣告商開始停落廣告，WiFinnity 為了開拓新市場遂與香港電車合作製作出類似九巴 app（流動應用程式），希望透過開拓全新平台，讓公司在疫情過去後有更大發展空間。

▲ STUDIO CAFFEINE 有來自十個不同產區的咖啡豆。

創業開咖啡店最平兼就手？先處理源頭：配好咖啡豆【見下頁】

STUDIO CAFFEINE 核心業務為批發及咖啡豆烘焙，新冠肺炎疫情下咖啡店如雨後春筍般開業，STUDIO CAFFEINE 捉緊商機跟新咖啡店合作，STUDIO CAFFEINE 除了本身有 6 款標準口味外，更能為客戶客製特色口味，讓新開業的咖啡店都有專業級的咖啡風味。

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Photo：Jim O'Neil