【香港製造】Catalog x KAKAO FRIENDS 卡通 Level 3 口罩 1 月 1 日門市發售

潮店 Catalog x KAKAO FRIENDS 推出的口罩，早前搶先於網上發售，周末則會在 Catalog 門市發售。



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店方指，KAKAO FRIENDS 卡通三層口罩將會在 1 月 1 日於指定分店開賣，此口罩分別印有 Ryan 和 Apeach 圖案，口罩為 Level 3 規格。注意今次公開發售只有少量中童/小顏及小童尺寸，售完即止。



口罩規格

ASTM level 3 標準

PFE, BFE>=98%

官方授權、香港製造

1盒30個



店舖發售詳情：



-沙田新城市廣場

-太古城

-屯門市廣場

-將軍澳POP CORN

-元朗廣場

-新元朗中心

-觀塘APM

-大埔超級城

-葵芳新都會廣場



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▲ KAKAO FRIENDS卡通口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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