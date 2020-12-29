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【2020回顧】拒認輸努力找機會　盤點疫情生意不跌反升香港中小企

業界頭條 20:10 2020/12/29

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新冠肺炎肆虐打沉不少公司，但也有本地品牌生意不跌反升，SME.hket 盤點本年內生意不跌反升幅的行業。

新生精神康復會轄下的中央廚房 delight kitchen，在新冠肺炎疫情下開始將產能轉向製作方便餸包，另一邊廂網店「好餸」也早早暫停實體店，力推餸包送上門服務，甚至在新冠肺炎疫情下增聘員工滿足市場需求。

新婚・屋苑・老人需求大　即煮餸包營業額增 7 成見下頁

日式多層便當盒非常受女士歡迎。

上班族勤帶飯助銷情　日本工藝級筷子餐具生意逆市升4成見下頁

晚市禁堂食打沉了餐廳，但飲食業市場並未消失，尤其老人家在新冠肺炎疫情開始後便不願意去街市買餸，又不願意叫外賣，方便乾淨的餸包便成為了優先選擇，餸包行業在疫情之下殺出重圍。

新冠肺炎爆發疫情初期，打工仔還未開始家居工作又受限聚令影響難以午餐堂食，讓打工仔多了帶飯，有代理日本餐具的香港公司憑藉美觀貨品令營業額大大增加。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

wifi 蛋在本地有意想不到的需求。

旅遊業重創Wi-Fi蛋無人租　轉本地網絡工程業務逆市增長見下頁

新冠肺炎疫情嚴重開始要家居工作，首要解決上網問題，在香港原來有不少唐樓礙於拉寬頻線的高昂成本家裏並沒固網裝置，為了能夠順暢工作便要使用「Wi-Fi 蛋」，令到本應受旅遊業牽連的供應商竟然煥發了第二春，生意同樣不降反升。

平價而性能好的翻新電腦在疫情下非常好賣。

長期用Zoom上堂開會電腦搶手　翻新機收入疫市增逾 3 成見下頁

一家大細同時在家，父母要電腦工作，子女要電腦上課，家裏必須有足夠的電腦，而物美價廉的翻新筆記本電腦便成功在市場彈起，有本地公司更開始以加盟店方式擴張規模，至今最少有兩間分店。

有不少人在疫情裏訂製手工木傢具。

零知識到自學成才 少女木匠巧手鬥出事業見下頁

又因為在家的時間變多，香港人多了心思琢磨室內設計，有本地的木工公司定單比之前更多，反而要煩惱疫情下物流不穩定，國外優質木材難以準時達香港，有著充足、飽和的定單，但同時也要經常衡量自己能不能準時交貨。

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撰文 : 陳文政

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