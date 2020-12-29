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【香港製造】總有「譚仔話」阿姐在附近？三哥・譚仔 3 個策略致勝關鍵

商管策略 17:08 2020/12/29

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「譚仔三哥米線」（三哥） 和「譚仔雲南米線」（譚仔）相信香港人不會陌生，兩個品牌近年在香港各區開設分店。究竟兩個專賣米線的品牌，如何做到街知巷聞？

（1）明確市場定位

同屬譚仔國際有限公司的米線品牌「譚仔三哥」及「譚仔雲南米線」，成功的第一步是在開業初期就有明確的市場定位。兩者以低價、性價比高主打，１ 碗售價大約港幣 30 元，且有多種湯底和材料選擇。

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（2）「譚仔話」成另類文化行銷

兩間米線店除了平價，「譚仔阿姐」也是兩者成功因素之一。譚仔阿姐通常講帶有濃厚鄉音的廣東話，因而被網民稱為「譚仔話」。譚仔阿姐亦成為品牌文化行銷，透過產品所附加的各種文化元素植入，跟消費者產生心理產生共鳴，從而去影響及引導消費者，例如三哥早前推出的「花膠胡椒雞美線」，當中「美線」取自「米線」的諧音。

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（2）辣度推銷術

三哥和譚仔在自己的菜單上花了點「小心機」。由於每個人「食辣」的程度不同，因此兩個品牌均推出 10 個辣度的湯底供食客選擇。此外，三哥和譚仔特別受年青人歡迎，曾把米線辣度分成 10 級，令食客感到新鮮又有挑戰性，像玩遊戲過關一樣。兩個品牌將菜單變得「遊戲化」，根據人們產生行為的原因，找到能夠強化人們的感覺、動機和投入程度的誘因做設計，最終令受眾接受。

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Photo：譚仔三哥米線、譚仔雲南米線

撰文 : 廖淑瑩

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