【國產出頭天？】出口量按年增13％　中國美妝品牌加速「出海」東南亞市場

中國美妝市場過往一直被海外品牌壟斷，但國產美妝品牌近幾年開始打入本土市場，甚至計劃拓展海外市場。當中東南亞市場在 2021 年更會成為國產美妝品牌的「戰場」。

據海關總署數據顯示，2020 年前三季中國化妝品出口量為 75.25 萬噸，出口金額達到 31.39 億美元，按年上升 13.2%；至於中國出口化妝品數額排名前 5 名的國家中，有兩個來自東南亞，分別是印尼和新加坡。

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▲ 今年 4 月，完美日記推出海外官網，設有中文、英文、日文、俄文等語言，並支援多種貨幣支付

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當中較知名的國產品牌「完美日記」(Prefect Diary) ，是主打 D2C（Direct-To-Consumer）的品牌。今年 4 月，完美日記推出海外官網，設有中文、英文、日文、俄文等語言，並支援多種貨幣支付。

此外，品牌也會借助電貿平台「天貓」的影響力 進軍海外市場。 據天貓海外數據，完美日記是天貓國貨美妝海外成交額第 2 名，受馬來西亞、澳洲、韓國、越南消費者歡迎。當中，其明星產品動物眼影盤 1 日更售出過萬件。

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Photo：Prefect Diary、ChinaKnowledge