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【香港品牌】疫情無阻創業熱情　香港中小企疫情自強不息

商管策略 19:49 2020/12/30

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Home Brew 創辦人馮家富（Gary）。

新冠肺炎肆虐打沉不少本地中小企，但仍有不少優秀品牌自強不息，SME.hket 細述 3 間優秀本地品牌成功故事背後的辛酸，以及在疫情如何撐住。

「Hong Kong Home Brew」專營自家製男士髮型產品，全部原材料均由美國進口，運費甚至比原材料更貴。品牌創辦人馮家富（Gary）指出，在外國自製髮泥很平常，因為原材料容易買，在香港若果貪方便購入內地材料，成品品質會極差，更會傷害頭皮，貪平只會得不償失，故堅持從外地入口原材料。」

馮家富為了進一步深造頭髮與髮泥的關係，甚至每星期都會抽時間在髮型屋工作，務求產品精益求精。

香港家釀髮泥髮蠟 本地市場不受落新加坡展拳腳見下頁

竹紙巾打入香港 拓新市場兼拯救地球見下頁

Gary 在疫情下仍然執著於增加自己的知識。

疫情進修待市道反彈 髮泥創辦人望推出更好產品見下頁

銅鑼灣樓上眼鏡店 Project Eyewear 專售小眾但質素較高的牌子，創辦人 Alfred Lai 亦有推出自家品牌眼鏡框，親自把控眼鏡細節將其打磨到極限，例如讓眼鏡造得更貼服亞洲人臉型和鼻高；鏡片有提供來自日本的「變色水銀反光片」，成本雖高但極之吸睛。

Alfred 表示，香港在輕工業上一直極之優秀，不少名牌眼鏡都是在香港代工生產，投身行業多年，最希望是做到好的眼鏡，除了客人喜歡之外，更會戴上後「即刻醒神」，笑言這便是精品手工眼鏡和工業化大品牌眼鏡的分別。

「變色水銀反光片」受到紫外光照射後會形成水銀表面。

烈日即變水銀鏡　手工眼鏡樓上鋪靠熟客抗疫市見下頁

「PureBamboo」竹紙巾以環保為依歸， 由於竹被砍伐後不如樹般死去，甚至能在短時間在根部高速再長出竹身。竹紙巾若能代替木材料造紙巾，大家使用產品時變相能夠保護到樹木。

此外，竹所造成的廚紙纖維多，經測試後過濾率甚至能像口罩濾蕊般有效阻擋飛沫， 2020 年 PureBamboo 更推出可重用口罩套裝，只需將竹廚紙裁好放入口罩內，便能夠代替不可分解的熔噴布，防疫同時為地球減少製造垃圾。

K Kwong：竹廚紙做濾芯有效兼環保 竹紙巾公司推可重用口罩見下頁

竹廚紙與可重用口罩。

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撰文 : 陳文政

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