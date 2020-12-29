【疫市奇招】美觀兼防疫！日本美食街用和扇取代膠隔板

「塑膠隔板」已成為食肆在新冠肺炎疫情期間的基本配備。有日本企業看準防疫商機，利用「和扇」來取代常見的塑膠隔板，新上品外型美觀之餘又可以達到防疫效果，當地的美食街和 JR 東京站內的食肆也採用這款充滿「和風特色」的隔板。

這款外型高雅又充滿日式風味的「折扇隔板」，出現在大阪心齋橋 OPA 地下二樓的美食街。座位間以能夠打開到 270 度的和扇隔開，不使用時還可以摺回收藏。「折扇隔板」能阻隔飛沫，外型又美觀，更可以融入一些以日式建築為主的店舖。

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▲ 座位間以能夠打開到 270 度的和扇隔開，不使用時還可以折回去收納

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這款利用「和扇」取代塑膠隔板的防疫對策，是來自「株式會社船場」開發的防疫產品，產品在今年 8 月首次在 JR 東京車站「GRANSTA TOKYO」（グランスタ東京）內的餐廳試用。公司除了推出折扇造型的隔板，他們還有開發門簾型的防疫商品，現時被仙台市內的一間居酒屋採用，該產品因與店內裝潢十分配合而大受好評。

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▲ 公司除了推出折扇造型的隔板，他們還有開發門簾型的防疫商品，現時被仙台市內的一間居酒屋採用

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