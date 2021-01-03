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【營銷策略】虛擬商店成疫情下新產物　連鎖品牌開快閃虛擬店「試水溫」

數碼轉型 12:02 2021/01/03

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「虛擬會議」、「虛擬展覽」已成為今年新冠肺炎疫情下的新趨勢，而「虛擬商店」則在疫情期間為那些無法外出消費者帶來另類購物體驗。有連鎖家品公司看準商機，早前開設快閃虛擬店，為新式店型「試水溫」。

美國零售家飾連鎖店 Cost Plus World Market 在聖誕期間推出「World of Joy」虛擬商店，為旗下 243 間實體門市的網上商店。由於虛擬商店在聖誕假期期間開放，陳列商品跟節慶主題有關，而整個虛擬商店的呈現則是模擬實體店面的消費體驗。

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「逛」虛擬商店十分簡單，顧客可在場景屋、樓層平面圖與 3D 空間隨意切換，消費者可透過滑鼠點按或滑動觸控屏幕，在貨架間前進或旋轉視角，點擊標記在商品上的雪球標誌則會顯示商品描述的視窗，與傳統電商購物頁面無異，可將商品放入購物車中。

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受新冠肺炎疫情影響，市民減少外出令網購需求急增。Ralph Lauren、Groupe Clarins 等零售商開始嘗試推出虛擬商店，讓消費者在網上瀏覽實體店面，並提供一對一查詢服務。

Ralph Lauren 的虛擬商店則還原旗下數間店面，消費者甚至可以聽到店內實際播放的樂曲。該公司創新和品牌總監 David Lauren 表示，雖然實體店在美國仍正常營業，但虛擬店也是向新客戶介紹自己的方式。透過虛擬商店，Ralph Lauren 希望未來能吸引更多人到店消費。

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Photo：Cost Plus World Market、Ralph Lauren、pexels

撰文 : 廖淑瑩

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