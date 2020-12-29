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【和牛控喜訊？】日本擬2025年增4倍牛肉出口　中美香港成拓展對象

商管策略 10:53 2020/12/29

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日本政府最近制定農產品出口計劃，在 27 項重點農產品中，不少產品的出口目標是在 5 年內增加數倍以上，例如牛肉出口要增加超過 4 倍，當中香港、台灣、歐盟及美國，就成為重點的出口拓展對象。

據《共同社》報導，日本政府的目標是 2025 年時，農產品出口額要達到 2 萬億日圓（約港幣 1,496 億元）。到 2030 年時更要達到 5 萬億日圓，為此將在 2021 財年提出 99 億日圓的援助。日本政府將本地農業轉向出口的計劃，在安倍晉三在任時已經制定的政策，以應對日本人口高齡化，需求減少的問題。

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日本水果亦成出口對象之一

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日本農產品出口計劃中，牛肉在 2025 年的出口額，要從去年的 297 億日圓增至 1,600 億日圓（約港幣 119.7 億元），相當於增加 4 倍以上，而鰤魚的出口額也要在 5 年內增加，從 229 億日圓增至 542 億日圓，而這部分的重點拓展對象則是中國、香港及美國。

此外，日本茶葉的出口額也要在 5 年內，從 146 億日圓增至 312 億日圓，日本酒則從 234 億日圓增至 600 億日圓。

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Photo：every little d、Japan Guide

撰文 : 廖淑瑩

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