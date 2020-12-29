【超多款式】同舟狗狗口罩 現貨售 $89/30個

同舟表示，正開賣狗狗口罩現貨。



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今次廠方發售的狗狗有多個款式，包括 ：威爾斯柯基犬＋唐狗＋柴犬＋貴婦狗＋金毛尋回犬＋摩天使＋史納莎＋法國鬥牛犬＋2款添合款。買家可以購買一套，或單盒購買。



1.一套價錢(同尺寸)：$238/套

三盒同尺寸狗狗口罩＋一個獨家設計精美紙袋

(買三盒同尺寸即會齊 10 款狗狗口罩 )



2.一套價錢(混尺寸)：$238/套

三盒混尺寸狗狗口罩＋一個獨家設計精美紙袋



3.單盒價錢：$89/盒 (原價：$138)

(每盒3-6款狗狗口罩)



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▲ 同舟狗狗口罩

狗狗口罩規格



-一盒30個三層掛耳式外科口罩 (全獨立包裝)

-三個尺寸：成人 17.5cm x 9.5cm，女士及中童 14.5 x 8.5cm，小童 12.5 x 8.5cm

-BFE & PFE & VFE > 99%

-香港無塵間口罩工廠生產＋使用固定優質物料原材料＋香港製造

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▲ 同舟狗狗口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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