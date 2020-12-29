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【超多款式】同舟狗狗口罩 現貨售 $89/30個

行內熱話 03:26 2020/12/29

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同舟表示，正開賣狗狗口罩現貨。 
   
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次廠方發售的狗狗有多個款式，包括 ：威爾斯柯基犬＋唐狗＋柴犬＋貴婦狗＋金毛尋回犬＋摩天使＋史納莎＋法國鬥牛犬＋2款添合款。買家可以購買一套，或單盒購買。

1.一套價錢(同尺寸)：$238/套
三盒同尺寸狗狗口罩＋一個獨家設計精美紙袋
(買三盒同尺寸即會齊 10 款狗狗口罩 )

2.一套價錢(混尺寸)：$238/套
 三盒混尺寸狗狗口罩＋一個獨家設計精美紙袋
 
3.單盒價錢：$89/盒 (原價：$138)
(每盒3-6款狗狗口罩) 

【其他內容】 【一包齊六色】Medicom Safe Mask 成人口罩售 $13

同舟狗狗口罩

狗狗口罩規格
  
-一盒30個三層掛耳式外科口罩 (全獨立包裝)
-三個尺寸：成人 17.5cm x 9.5cm，女士及中童 14.5 x 8.5cm，小童 12.5 x 8.5cm
-BFE & PFE & VFE > 99%
-香港無塵間口罩工廠生產＋使用固定優質物料原材料＋香港製造

口罩購買連結<<

【其他內容】【附購買連結】HK Medical Mask 大特價! Level 3 彩色口罩售 $1/個起

同舟狗狗口罩

【其他內容】 【口罩市況】賣 $0.3/個! Max-II Level 1 口罩 終極劈價售$15/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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