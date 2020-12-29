兩款型格設計! MaskX Pop Art 口罩注目登場

香港口罩廠 MaskX 表示，正發售 2 款設計獨特的 Pop Art 系列。此新款口罩在廠方 5 間 Pop Up 專門店有售。



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▲ MaskX Pop Art 口罩

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Mask X Pop Up專門店

營業時間：星期一至日 (11AM - 9:30PM )



尖沙咀

地址：尖沙咀加拿芬道39號



銅鑼灣

地址：銅鑼灣羅素街59號



旺角

地址：旺角奶路臣街15B號 (近通菜街十字路口)



元朗

地址：元朗教育路36-42號豐興樓地下B3號



新蒲崗

地址：新蒲崗景褔街35-49號安福大樓地下3號

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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