【香港製造】8 款出位設計! HKMB 賀年口罩登場

香港口罩廠 HKMB 為迎接新年，推出一系列賀年口罩。



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賀年口罩包裝成人和兒童尺寸，並提供不同款式。口罩全是 Level 3 高效防護z， 30 片獨立包裝。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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