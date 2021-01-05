【疫市營商】疫情婚禮攝影公司無生意　轉型推宴會自拍機救市

新冠肺炎疫情爆發至今，婚宴參加人數再收緊至 20 人，期間更不設飲食，婚禮業人指現階段準新人也不選擇設晚宴。有攝影公司認為轉型方可自保，拓展製作宴會的娛樂設施及自拍機，為公司客戶及賓客帶來新體驗。

單靠婚禮業務現在的確難生存。Alba Creation 創辦人 Ricky Wong 表示，不論前線至後期製作同是婚禮行業的業人，籌備婚禮過程需要龐大人手支援，攝影公司更要處理各類攝影器材存放及安排運送到會場問題，成本開支出大。他反問，新冠肺炎疫情反覆香港經濟下挫未見好轉，該如何捱下去？

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▲ Photo Booth 功能為賓客帶來新體驗

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新冠肺炎疫情下婚禮攝影業務基本上完全停滯，擴展製作宴會娛樂設施可能出路。Ricky 又指，當在會場設置自拍機，透過畫公仔影相增加互動性，令賓客能參與其中。近期引入美國 Retro Mirror Photo Booth、 AR Photo Booth，毋須「綠幕」（色鍵；Chroma Key）的背景情況下，虛擬技術切換主題背景；利用光學影像營造虛擬幻彩背景視覺效果，利用即時照片打印功能為客戶帶來新體驗。

他又指，有戲院租借其自拍機，用戶拍攝後可打印特色戲院優惠券，幫助戲院吸客，Alba Creation 更可乘機拓展印刷精品業務，將婚禮業務比重縮少。

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▲ 利用光學影像形造虛擬幻彩背景視覺效果。

Alba Creation 於 6 年前成立，主要業務為個人及商業攝影、攝錄及設計服務，包括婚禮、活動、宴會、VR（虛擬實境）全景、航拍及各種平面宣傳品及廣告設計等。

婚禮攝影生態圈開始改變。Ricky 又稱：「一來新冠肺炎疫情下婚禮延期影響；再者，近年婚禮攝影師門檻低，兼職幫人影婚紗相不少，降低整體收費價格。只要構圖靚、掌控制場面成為婚禮攝影師，這不是我想要的東西。」公司標榜攝影質素前提下，開始退下攝影這部分，增加宴會娛樂體驗服務「向公司客戶推銷新產品，2021 年新興這玩意」。

▲ Alba Creation 創辦人 Ricky Wong 。

Ricky 又說，當下將所賺「倒貼」、開源節流，投放資源和找新商業方案，感到絕對無助同時依然緊守崗位，始終品牌成立不易盡力保障公司。他認為，政府忽略婚禮衍生大型製作公司，期望得到適切支援。

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