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【疫市直擊】留在家禮物家品銷情疫市升　港產手工蠟燭擴充實體店

商管策略 12:09 2021/01/18

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新冠肺炎肆虐打擊本地零售業，然而隨著更多市民1需要留在家中，家具精品類產品銷情不降反升，有本地手工蠟燭品牌更在今年擴充實體店規模。

香港蠟燭品牌「BeCandle」創辦於 8 年前，由蠟燭工作坊及分銷自家品牌產品起家，愈來愈受歡迎遂於 5 年前於西貢創立首間實體店，今年 7 月更在附近擴充規模。

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創辦人曾首彥（Xavier）說：「可能由於大家多了時間留在家，有更多心思購買一些居家用品，BeCandle 也累積了口碑，新冠肺炎疫情下我們的生意比之前好了。手工蠟燭好幫助到放鬆，是近期較為熱門的禮物。至於在附近開多 1 間店，是因為本店的蠟燭很多，星期五、六、日又舉行工作坊，我們店小，客人選購時容易被不同香氣干擾，所以就想提供理想環境給客人選擇心頭好。」

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BeCandle 人氣產品之一：點心型手工蠟燭。

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BeCandle 經過多年經營，部分產品已於不同名店有售，可謂有口皆碑。曾首彥透露，2020 年營業額比 19 年高近 1 倍，最受歡迎的蠟燭香氣是能夠讓人放鬆而且感覺較為時尚的木、皮革香小蠟燭。

BeCandle 舊店面作為蠟燭工場，每個月都要生產大量蠟燭。

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BeCandle 的產品分成不同大小，有 200 毫升、400 毫升，前者約 190 港元 1 枝，不少客人一口氣買 3 、4 枝。他說：「有客人會想買更大枝，我們最近便推出 1,500 毫升銅罐裝，1,900 元一枝，能燃點 150 小時，客人用完後如果想再買，可以將罐帶回來循環再用，銅罐會自然氧化變色，是這種物料的美感之一。200 、 400 毫升的包裝都是可以重用的，refill 蠟燭的話我我們會有相應的價格優惠，會是 100 元 / 150g，歡迎客人帶罐子回來再次光顧。」

1,500 毫升蠟燭。

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撰文 : 陳文政

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