【疫市直擊】茶粿檔兼賣年糕 　過時過節在家抗疫反有助銷量

2020 年已到尾聲，年糕和蘿白糕等新年應節食品已開始預訂！有茶粿檔繼去年拓展糕點類應節食品，單是年糕 650 底銷量；今年乘勝追擊 12 月末可預訂年糕及其他糕點，計劃農曆新年促銷。

這間專售茶粿的「許姑娘家鄉茶粿店」逾 9 年，其負責人許細玲說：「往年更早接受預訂，來年 2 月 12 日才到農曆新年，故今年 12 月中才接受預訂，預計新年前兩星期陸續有訂單，因應數量購買材料。」她又稱，去年預期製作約 300 多底年糕，誰料反應不俗早早售罄，最終售出 650 底。

何解製作茶粿又製作年糕？許細玲笑言，熟客對自家茶粿賞識，而許多光顧想買糕點，繼而開拓糕點種類。

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▲ 許姑娘家鄉茶粿店的負責人許細玲

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許細玲是客家人，自幼開始喜愛吃家人所製的茶粿，也喜歡烹飪關係自己揣摩茶粿製作方法，曾任公務員的她，退休後才經營「許姑娘家鄉茶粿店」。

一向家庭式經營許姑娘茶粿店只在周六、日開店。許細玲表示：「周末與親戚合共 5 人分工製作茶粿；事實上，他們平日也要上班又不是『等錢開飯』，基本上只剩周末兩天時間才能幫手。」根據去年經驗農曆新年前兩星期最辛苦，因為要農曆年末特別休息一周製作年糕及其他糕點，不論茶粿和糕點全人手製作，「量多也做不切」；雖然遇著新冠肺炎疫情，年糕產量亦有限，但她預期在家抗疫反有助年糕銷量。

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▲ 馬蹄糕、臘腸芋頭糕及臘腸蘿蔔糕

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