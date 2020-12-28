  • 21°C
香港時間 : 20201228日 (一) 18:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【代理激減】台製藍鷹牌口罩終於再劈價! 3D 口罩最平售 $90/50 個

行內熱話 18:13 2020/12/28

分享：

台製藍鷹牌口罩香港代理表示，藍鷹牌 3D 口罩正以優惠價清貨。
     
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

代理指，藍鷹牌 3D 3 層超透氣系列 (NP-3DT) 正以特惠價清貨，藉以迎接新貨到港。現貨 3D 3 層超透氣全系列口罩，由即日起提供買 3 送 1 優惠 (即平均 $90盒/50片)。

【其他內容】 【附購買連結】HK Medical Mask 大特價! Level 3 彩色口罩售 $1/個起

成人:
白耳帶: 從鼻子到臉頰的距離大約11.5cm、束帶14.5cm(正負0.5cm)
黑耳帶: 從鼻子到臉頰的距離大約11.5cm、束帶15cm(正負0.5cm)

6-10歲:
從鼻子到臉頰的距離大約7.5cm、束帶12cm(正負0.5cm)

2-6歲: SOLD OUT
從鼻子到臉頰的距離大約7.5cm、束帶10.5cm(正負0.5cm)

2-4歲:
從鼻子到臉頰的距離大約6.8cm、束帶10.5cm(正負0.5cm) 

售價:$120盒/50個

口罩購買連結<<

【其他內容】  平面變真．立體! SAVEWO PremiumMask Lv3 獨立裝售 $69/30個起

【其他內容】 【口罩市況】賣 $0.3/個! Max-II Level 1 口罩 終極劈價售$15/50個

藍鷹牌3D 3層超透氣系列

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【附購買連結】 台製中衛特別版口罩 月河藍款現貨售159盒
今日
【附購買連結】 台製中衛特別版口罩 月河藍款現貨售159盒
歌手鍾舒漫親自設計! 港產 MedBox 圖案口罩售 $39.9包
今日
歌手鍾舒漫親自設計! 港產 MedBox 圖案口罩售 $39.9包
【一包齊六色】Medicom Safe Mask 成人口罩售 $13
今日
【一包齊六色】Medicom Safe Mask 成人口罩售 $13
網上購物 著數優惠 口罩

下一篇文章

【附購買資料】Good Mask 推 Little Twins Star 限量版 Lv3 口罩 獨立包裝售$88/30個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣