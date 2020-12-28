【代理激減】台製藍鷹牌口罩終於再劈價! 3D 口罩最平售 $90/50 個

台製藍鷹牌口罩香港代理表示，藍鷹牌 3D 口罩正以優惠價清貨。



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代理指，藍鷹牌 3D 3 層超透氣系列 (NP-3DT) 正以特惠價清貨，藉以迎接新貨到港。現貨 3D 3 層超透氣全系列口罩，由即日起提供買 3 送 1 優惠 (即平均 $90盒/50片)。



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成人:

白耳帶: 從鼻子到臉頰的距離大約11.5cm、束帶14.5cm(正負0.5cm)

黑耳帶: 從鼻子到臉頰的距離大約11.5cm、束帶15cm(正負0.5cm)



6-10歲:

從鼻子到臉頰的距離大約7.5cm、束帶12cm(正負0.5cm)



2-6歲: SOLD OUT

從鼻子到臉頰的距離大約7.5cm、束帶10.5cm(正負0.5cm)



2-4歲:

從鼻子到臉頰的距離大約6.8cm、束帶10.5cm(正負0.5cm)

售價:$120盒/50個

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▲ 藍鷹牌3D 3層超透氣系列

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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