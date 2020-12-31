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【管理Tips】6成半人寧轉工也不加薪留低？調查：因為主管「自以為是」

商管策略 13:09 2020/12/31

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打工仔喜歡自己的主管嗎？市場調查機構 Gallup 的調查指出，75% 受訪者員工是因為不滿上司而離職，更有 65% 表示，加薪和「換主管」（轉工）相比，他們寧願選擇後者。

《哈佛商業評論》在 2016 年發表《Do you hate your boss》調查，高達 7 成受訪員工表示，他們不喜歡老闆，只有 4% 的人願意稱讚主管。這些有趣的現象，令哥倫比亞大學商業心理學教授 Tomas Chamorro Premuzic 好奇，難道多數主管真的不稱職嗎？為甚麼人們這麼不懂「管理」？

Premuzic 在《為甚麼我們總是選到不適任的男性當領導人？》指出兩大論點，「自以為是」是多數領導者最大缺失，第二是「過度自信」，並且經過進一步分析，男性領導者更容易犯這類毛病。

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「自以為是」是多數領導者最大的缺失，第二是「過度自信」，並且經過進一步分析，男性領導者更容易犯這類毛病

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Premuzic 在研究中指出，自戀型領袖表現得體，通常只是「蜜月期」，他們並不擅長帶領團隊。例如，老闆目標太宏大從執行層面來看，幾乎不可能實行。其次，自戀者比較不接受他人意見，他們更傾向用「報復」的方式回應批評，這只會加劇組織衝突。最後，自戀型領袖更容易做出反社會行為，如：欺凌、欺騙、騷擾等行為。

升上主管突然被討厭？新手上司必改 3 種壞行為見下頁

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Photo：Christine Schmitt、pexels

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