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【疫市直擊】蒲台島聖誕露營狂潮 　士多老闆：從未試過生意如此暢旺

業界頭條 11:39 2020/12/28

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有不少營都紥在近海的山墳附近。

新冠肺炎肆虐，香港人無法出國過聖誕，紛紛以到郊遊露營代替出國。位處香港最南的蒲台島「驟變」成郊遊熱點，然而蒲台島平地少，人一多，露營者只能無奈在山墳旁紥營，百無禁忌。當地士多老闆直言，從未試過如此多人同天登島。

去蒲台島遊覽或露營，需在赤柱或香港仔乘船，班次極少，公眾假期赤柱一天只有兩班船，過往蒲台島一直不是郊遊熱點，但新冠肺炎疫情改變一切，聖誕假期趕早船搶營位的人極多，人龍企滿碼頭、龍尾甚至赤柱到廣場。

聖誕市集取消　赤柱茶餐廳生意大受影響外賣亦無助見下頁

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「坤記士多」是蒲台島當地士多，女東主直言從未試過如此多人來蒲台島，人數逾平時 3 倍。她說：「生意其實都是照做，無加價，近期生意都不錯，我們一直都是賣自己店的特色產品。最緊要做得番口碑，其他舖頭可能標價貴點，但我們都要先確保自己聲譽。」

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坤記是島上的當地士多。

會賣各式特產，多客也不會『劏人』。

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曾在蒲台島露營 3 次的遊客何先生表示，選擇蒲台島露營主因是風景好，他指前幾次加起來都沒今次多人。另一露營客胡小姐表示，島上部分商戶坐地起價，親眼見到一包即食麵要賣 10 元：「我有聽到其他登山客說這兒買水非常貴，3 枝 750 毫升左右的水要 90 元？幸好我有聽朋友說來露營 1 個人平均要帶 2 公升水，不用『比人劏』。」

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撰文 : 陳文政

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