【一包齊六色】Medicom Safe Mask 成人口罩售 $13

荃心日韓藥房表示，正發售 Medicom Safe Mask 成人口罩。



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店方指，正衽門市和網店發售 Medicom Safe Mask 成人口罩。此口罩一包有齊 6 個顏色口罩，分別為藍色/黃色/綠色/薰衣草/白色/粉紅，最適合愛嘗新的你。口罩提供BFE+PFE 95% 和 ASTM level 1 防護水平，售價為 $12包/6個。



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▲ Medicom Safe Mask 六色成人口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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