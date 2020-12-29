【2020回顧】GAP只剩網店・ESPRIT撤出亞洲市場　總結2020年零售業掙扎求存慘況

2020 年新冠肺炎肆虐，影響營商環境。有不少進駐香港的外國品牌，今年也因疫情影響宣布撤出香港或轉型網銷，當中有不少是港人熟悉的品牌：

（1）GAP

今年 7 月，GAP 已傳出撤出香港的消息並轉戰電子商貿，如今品牌位於中環的旗艦店已經結業，只剩下網店。品牌在 10 月時曾表示，到 2024 年初將關閉 220 間 GAP 門市，並計劃在 3 年內關閉其在北美的 130 間 Banana Republic 分店，轉而將重點投放在電貿業務上。

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（2）ESPRIT

本地知名時裝品牌 ESPRIT 在新冠肺炎疫情影響下裁員發及關閉分店。ESPRIT 母企思捷環球截至今年 6 月 30 日的業績顯示，其虧損接近港幣 40 億元，而隨著思捷環球重組公司業務，品牌也在今年 6 月底撤出包括中國在內的亞洲市場。

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（3）Victoria’s Secret

美國內衣品牌 Victoria's Secret 英國分公司受新冠肺炎疫情打擊，在今年 6 月宣布破產。品牌位於銅鑼灣京華中心、佔地 4 層的 Victoria's Secret 旗艦店開業不足兩年亦宣布於 6 月 25 日結業，正式撤出香港。

（4）Topshop

英國連鎖時裝品牌 Topshop 位於中環皇后大道中泛海大廈兩層高的旗艦店於 10 月約滿後不續租，品牌之後會撤出香港實體店業務，意味 Topshop 在香港沒有實體店，而 Topshop 未來只會維持網店業務。

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（5）Line Friends Store

以可愛貼圖公仔出名，甚至設有專門店的 Line Friends Store 在今年 11 月時宣布本港 3 間分店會在月內陸續關閉，而店舖門前的巨型公仔已成為絕響。

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Photo：Victoria's Secret 、Shutterstock、Hypebeast、Tripadvisor