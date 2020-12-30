【2020回顧】生活還是要過　解讀「乘疫而興」行業發跡原因

2020 年相信是商業經營史上有數嚴峻的 1 年，新冠肺炎疫情自年初開始多輪爆發，究竟那些行業因疫情應運而生或者「受惠」？

（1）口罩製造

不曾忘記今年年初防疫用品曾一度全城短缺，港人四處「撲口罩」情境，促使本地口罩廠屹起原因，以解決口罩供求問題。

（2）消毒用品

新冠肺炎疫情大流行形成新消費方式，零售商推出「家庭裝防疫套裝」滿足家庭的消費需求，酒精搓手液及消毒濕紙巾等等基本防疫用品需求大增。據印度經濟時報報導，英國保健產品與製造商 RB（前身為 Reckitt Benckiser）2020 年第一季報告指，消毒劑品牌全球銷售額增 62 % ，印度市場佔有率擴大 430 基點（basis point）印尼顧客在產品，疫情期間消費者囤積這類產品。

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消毒劑品牌之一滴露（Dettol）的製造商 RB 官方網站指出，滴露在全球每天有20億次使用量。今年 10 月與英國零售店 Asda 合作，在未來 12 月英國全國各地客流量高的商店，提供免費滴露抗菌洗手液；最近與澳洲零售商 Mirvac 合作，在各地購物熱點入口處提供酒精搓手液。

（3）外賣平台

隨著政府實施各項社交距離措施，餐廳轉向外賣送餐業務，甚至選擇與多個外賣平台合作，提升食肆餐廳的外賣覆蓋率。根據 Google Trends 搜尋趨勢公布，2020 年 1 月 23 日本港確認首宗新冠肺炎個案，「香港最佳餐廳」相關搜索詞的熱門程度開始下降，後來「送餐服務」在網上搜索量也創下新高。消費者習慣使用免費送餐應用程式，網上點餐成為新趨勢；外賣平台戶戶送（Deliveroo）看準時勢在 10 月推出雜貨送遞服務。

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（4）方便餸包網店

不過街市屬高危區，由其是老人家容易感染一群，不少人會選擇上網買餸，減低受感染疫情風險；然而，疫情下衍生各式各樣網購餸菜包網店，除新鮮食材種類和選擇多，甚至購物滿指定價錢可免運費。

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（5）科創公司

新冠肺炎疫情蔓延接近 1 年，順應多個大型展覽延期或選擇打破地域限制，造就科創公司與展商合作機會，利用 VR（虛擬實境）導覽方式推廣商戶品牌。今年 4 月科學園首辦線上招聘展，其後貿發局的多個大型展覽師移網上，直至 10 月份美容界開先河計劃12 月至 1 月推出美容建康數碼虛擬展覽；及創新科技署將 12 月 23 日至 31 日舉行「創新科技嘉年華2020」。

（6）膠製品公司

新冠肺炎疫情肆虐，食肆餐廳供應一系列防疫措施，包括提供酒精搓手液，及訂製膠圍板讓食客安心，對膠製品公司來說餐廳定單是支撐業務發展，精明廣告製品公司接受訪問告知，餐廳、詢問處及老人院加強防疫裝備，設置膠圍板保持社交距離，疫情期間依靠製作防疫製品，如口罩膠盒和膠圍板等。

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Photo：Pexels、Matthias Mueller