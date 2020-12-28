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【疫市營商】網購生意竟然係白做？阿布泰國生活百貨撤出網購平台 集中火力做實體店

商管策略 14:39 2020/12/28

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新冠肺炎疫情加速零售業轉型，不少中小企紛紛開設網店。但專門售賣泰國產品的「阿布泰國生活百貨」(AbouThai) 計劃在今年內全面撤出網購平台，轉攻本地實體店及海外業務。

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「阿布泰國生活百貨」創辦人林景楠在 Facebook專頁上表示，當網購被帶起，中小企或小店出售產品毛利不高的快速消費品 (FMCG) 或一些生活必需品 (Necessity good) ，要以「跑量」形式推高生意額，從而維持公司營運。但背後卻因數量大而產生的行政開支、營運及物流成本，難以用利潤覆蓋，即是「白做」。他又指，為了市場佔有率而做，對於中小企來說是百害而無一利，甚至遇到環境及經濟轉變時，毫無翻身機會，直接令公司倒閉。

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因此，他宣布「阿布泰國生活百貨」會於本年內全面撤出網購平台，當中包括其網店及 HKTVmall 旗下經營的阿布泰國生活百貨。品牌在未來會集中精力和資源去管理及投資香港本地實體店及海外業務，待一個合適的時間，品牌的電商會再捲土重來。

本地網購平台 HKTVmall 早前公布 11 月營運數據，11 月訂單總商品交易額為 4.9 億元，按年上升 96% ; 平均每日訂單數量為3.49 萬，平均訂單值為 468 元，而平均每日訂單總商品交易額錄得 1,630 萬元，按年增96.4%。在用戶數量方面，HKTVmall在11 月的月活躍使用者為 143.5 萬，比 10 月減少 2.9 萬。

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Photo：AbouThai 阿布泰國生活百貨

撰文 : 廖淑瑩

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