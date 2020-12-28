【市道直擊】聖誕市集取消　赤柱茶餐廳生意大受影響外賣亦無助

新冠肺炎肆虐，不少活動被逼取消，過往一直是打卡熱點的赤柱聖誕市集今年停辦，有在當地經營茶餐廳直言生意受頗大影響。

「金記冰室」在全港擁有多間分店，包括赤柱。赤柱分店負責人說：「今波新冠肺炎疫情由於限聚令比之前收緊，禁晚市堂食時間亦長，生意跌幅是疫情發生以來最大：比疫情前下跌逾 6 成，外賣生意升幅亦未能對衝。」

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他嘆息以往市集可能帶來大量假日人流，主要以情侶及家庭客佔多，人數由 2 至 4 人不等，今年取消了聖誕市集影響很大，尤其赤柱的人流在假日和閒日相差很大，閒日多數是本地客佔多，佔 8 成；假日的話外來客佔多，佔5成。

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▲ 即便是假日，赤柱廣場亦不是特別多人。

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據 SME.hket 記者現場觀察，12 月 26 日的赤柱人流並不算特別多，部分餐廳雖然要排隊，但更大的原因是限聚令限制了入座率和社交距離，店舖內一半座位要留空，更多人需要在外頭排隊等位。不少食客眼見吃午餐都要排長龍，索性買外賣回家吃。

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