【疫市營商】疫情網購大增反壞事　破紀錄退貨潮變零售物流隱憂

在新冠肺炎疫情中，加速零售業變化，物流業支援的難題之一。由於實體店舖實施人流管制，今年美國市消費者使用網購的比例大增，加上年終假期購物潮、肺炎疫苗配送，令物流業工作量急增。在聖誕假期過後，零售和物流業更要面對破紀錄的退貨潮。

全美零售聯合會（National Retail Federation）預計，因新冠肺炎疫情促使網購、零售業提前聖誕促銷活動，今年年末假期（感恩節、聖誕節）銷售額將按年增 5.2% 至 7,667 億美元。然而，由於產品尺寸、不符預期或到貨過慢等原因，網購商品的退貨率一向高於實體購買，機構估計假期銷售約有 13% 的商品，或價值約 1,010 億美元的商品將被退貨。

與亞馬遜（Amazon）、eBay、宜家家居（IKEA）等商家合作的退貨、轉售服務商 Optoro 卻認為數量不止此數，退貨額至明年 1 月底可能達到1,150 億美元，比去年同期預測高出 15%。

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對於破紀錄退貨潮，商家亦已作出各項應對方法。沃爾瑪（Walmart）、Target 等零售商已延長退貨時間，並開放不同地點收集退貨商品，再由聯合包裹（UPS）、聯邦快遞（FedEx）等合作物流企業收取。

Best Buy、高檔連鎖百貨 Nordstrom 則首次提供路邊退貨服務，但這些措施無疑只會增加零售商的壓力，延長退貨令重新上架商品時間延後，對季節商品、快時尚服飾打擊更大。

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Photo：Twice、FedEx Express Western Region Shipping、Mike Mozart