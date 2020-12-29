《動森》也上榜！《時代》選出2020百大最佳發明　安慰人類「最慘」1 年

2020 年，全球受新冠肺炎疫情影響，各國嚴陣以待。《時代》雜誌列出 2020 年百大發明，當中有不少涉及遠距、防疫趨勢的嶄新發明，顯示危機當前，創造力及改善人類生活的動力有增無減。以下在百大發明中選出 6 項予以介紹：

（1）背景音降噪技術

疫情期間，不少企業實行在家工作。但員工在家中進行網上會議時，小孩尖叫聲、狗叫聲等背景噪音造成大量干擾，降低會議效率。《時代》評選一款解決此問題的發明：美國新創 Krisp 的智慧降噪 app，它能夠自動辨識聲音訊號中的「非人類聲音」並加以移除，留下來的人聲就會變清晰，Krisp 更因此獲得 500 萬美元的 A 輪融資。

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（2）4G網絡熱氣球

遠距趨勢中，大部分人可以在家利用網絡工作，但同時反映一些低收入人士連上網服務也沒有。Google 母公司 Alphabet 旗下另一子公司 Loon 針對缺少網絡的地區，製造 1 個網球場大小的氣球，它可以漂浮在平流層中，為地面的人們提供無線網絡。雖然該計劃在 2011 年實行，但今年才正式啟用。目前，Loon 與肯亞電訊商合作，將數十個氣球漂浮在平流層，讓肯亞中西部的市民可以使用 4G 網絡。

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（3）《集合啦！動物森友會》

任天堂 (Nintendo) 出品的生活模擬遊戲《集合啦！動物森友會》在疫情中爆紅，《時代》更把遊戲列為最棒「發明」之一。遊戲內容非常簡單，種花植樹、捕魚抓蟲、布置家具，許多人更在遊戲中舉辦結婚和畢業典禮，它兼具簡單又能創意遊玩的性質，成功成為疫情中在家閒得發慌人們的救贖。該遊戲發行不到半年，就成為任天堂 Switch 主機史上第二暢銷遊戲。

（4）個人防護「泡泡」

美國公司 Under the Weather 執行長（CEO） Rick Pescovitz 發明了一個產品，外形像小型帳篷、用塑膠包裹住。目的是讓使用者免於風吹雨打，但穿上身看起來非常奇怪。沒想到，這個產品在疫情中用來遮蓋病人的頭部，用直觀且簡單的方式保護醫護人員。

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（5）可攜式洗手機

洗手被認為是最便宜又有效的防疫方法之一，但全球仍有 4 成人口沒有食水和肥皂可以洗手。日本建材公司 LIXIL 開發可攜式、可裝水、附帶肥皂架的洗手機，雖然簡單，卻是現行最快速的解決方法。LIXIL 已與公私型機構合作，明年將出貨 50 萬部洗手機到世界各地。

（6）邊充電邊除菌的充電座

手機是大家最常接觸的物品之一，雖然大家在新冠肺炎疫情期間經常常洗手，但會經常消毒手機嗎？一個名為 Oblio 的充電座試圖解決這個問題，它外形像小型花瓶，使用者可以把手機放在內部進行無線充電，同時內建的紫外線殺菌燈會消毒手機，只需 20 分鐘即可殺死屏幕上 99% 細菌。雖然產品還未證明能夠殺滅新冠病毒，但早前在美國上市後已馬上售罄，看準市場的防疫需求。

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Photo：Loon、任天堂、Under the Weather、Lexon、Time