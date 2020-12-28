搭九巴免費換盒裝口罩! 九巴龍運FUN分賞升級版

九巴表示，推出九巴龍運 FUN 分賞 – 升級版優惠，包括 4 個升級項目。



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1.九巴月票優惠升級

只要在月票開通日或之前登記參加「FUN分賞」計劃，再購買或延長九巴月票，即可賺取 800分！足夠換取九巴口罩 (30個裝) 兩盒，亦可選擇其他心儀嘅九巴精美禮品或商戶優惠！



2.早鳥及市區過海雙倍積分優惠

逢星期一至五早上6時至6時59分，成人、學生同小童可享雙倍積分優惠！

除了早鳥優惠，還有市區過海線雙倍積分優惠，即日起至下年2月28日期間，用已登記的成人、學生、小童八達通卡，乘搭任何指定九巴營運市區及將軍澳過海線班次，即可享雙倍積優惠！



3.活動延長

九巴龍運FUN分賞會延長至 2021 年 4 月 30 日！



4.積分有效期延長

活動有得延長，積分有效期同時都可延長！積分有效期延長至積分賺取當日起計 45 日內。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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