歌手鍾舒漫親自設計! 港產 MedBox 圖案口罩售 $39.9包

近來香港口罩廠多推出圖案口罩，包裝印上卡通或特別圖款。今次 MedBox 更請來歌手鍾舒漫設計口罩。



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這款口罩印上由鍾舒漫設計的可愛圖案，感覺簡潔。口罩支援 TYPE IIR 規格，一包 10 個售 $39.9，售完即止。



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▲ Medbox 鍾舒漫款平面口罩

MedBox 口罩規格

-10枚包裝

-過濾層通過以下試驗

EN14683:2019 TYPE IIR

BFE >=98%

PFE >=98%

-尺寸 : 16 cm x 9 cm

售價:$39.9

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▲ Medbox 鍾舒漫款平面口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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