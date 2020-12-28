【港產透明口罩】科大研發納米薄膜透明口罩 成本便宜性能勝 N95

新冠肺炎肆虐全球，口罩需求大增，各界亦研發出更多防疫產品。近日香港科技大學（科大）研究團隊成功研發一種高透氣、超輕、防水的極薄聚合物納米薄膜，可應用於製造透明口罩，經測試後性能比 N95 更佳，而且製造成本相當便宜，只等同一個垃圾袋。



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科大化學及生物工程學系教授及科大 ( 廣州 ) 先進材料學域署理主任高平教授所帶領的團隊，成功研究出一種聚合物納米薄膜，厚度僅 20 納米，由超高分子量聚乙烯（UHMWPE）製成，透過進行與NIOSH NaCI (N95呼吸器測試標準) 同等水平的測試，證明口罩對病毒、細菌以及其他粒子的過濾效率高達 99%。



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高教授表示：「這種納米材料擁有龐大的潛力，但由於疫情肆虐，我們近月集中研究將納米薄膜應用到製作一款不僅透氣度高、且有高效隔菌功能的透明口罩。據我們了解，現時尚未有一款口罩能同時兼備三個條件。雖然市面流行的不透明口罩能保護配戴者減低感染機會，但對透過讀唇或面部表情溝通的聽障人士，以及依賴面部表情輔助教學的老師、照料小朋友的保育員或演藝人員等，卻造成不便和影響。」

▲ 科大研發納米薄膜透明口罩

這種納米薄膜除了可應用於口罩，還適用於製造可穿戴式裝置、醫療防護產品、海水淡化濾膜、太陽能電池等領域。高教授指，有關原材料成本等同一個垃圾袋，成本不高，重點是生產技術，本港暫時未有相關機器生產，若有廠商對他們這塊薄膜有興趣以用作製造口罩，歡迎廠商與他們聯絡。

▲ 納米薄膜透明口罩採用的原料

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