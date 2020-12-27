【口罩市況】賣 $0.3/個! Max-II Level 1 口罩 終極劈價售$15/50個

深水埗電子特賣城正發售 Max-II 口罩。



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店方表示，Max-II 口罩剛到貨。口罩有 Level 1 規格，一盒有 50 個，非獨立包裝，售價為 $15，平均一個口罩只售 $0.3，產地不明。



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地址:深水埗福華街161至175號福仁商埸地面1號鋪

WhatsApp 產品解答問題熱線: 6496 2195

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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