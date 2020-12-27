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【口罩市況】賣 $0.3/個! Max-II Level 1 口罩 終極劈價售$15/50個

業界頭條 15:11 2020/12/27

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深水埗電子特賣城正發售 Max-II 口罩。
  
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

店方表示，Max-II 口罩剛到貨。口罩有 Level 1 規格，一盒有 50 個，非獨立包裝，售價為 $15，平均一個口罩只售  $0.3，產地不明。

【其他內容】 【附購買連結】HK Medical Mask 大特價! Level 3 彩色口罩售 $1/個起

地址:深水埗福華街161至175號福仁商埸地面1號鋪  

WhatsApp 產品解答問題熱線: 6496 2195

【其他內容】【一盒齊6色】 Medicom 彩色成人口罩 售 $128/60個

【其他內容】 一盒齊三色! UniproCare Level 3 口罩再劈價 售 $25/30個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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