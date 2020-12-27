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超特別型格顏色! 台製晉沛生醫口罩 售 $120/50個

行內熱話 02:31 2020/12/27

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波記士多正發售台灣製造的晉沛生醫口罩。
  
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

晉沛生醫口罩最特別的地方，是採用搶眼的顏色設計。它提供包括:藏藍、綠茶、Tifanny Blue 和 Oval Green 顏色。口罩一盒 50 個，售價為 $120。
 

    點擊圖片放大
    +2


【其他內容】 【附購買連結】HK Medical Mask 大特價! Level 3 彩色口罩售 $1/個起

晉沛生醫口罩規格

-台灣 CNS14774 標準
-BFE>95%
-一盒 50 片
-台灣製造

售價: $120

 口罩購買連結<<<

1月中旬到貨 

【其他內容】【一盒齊6色】 Medicom 彩色成人口罩 售 $128/60個

【其他內容】 一盒齊三色! UniproCare Level 3 口罩再劈價 售 $25/30個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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