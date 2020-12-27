超特別型格顏色! 台製晉沛生醫口罩 售 $120/50個

波記士多正發售台灣製造的晉沛生醫口罩。



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晉沛生醫口罩最特別的地方，是採用搶眼的顏色設計。它提供包括:藏藍、綠茶、Tifanny Blue 和 Oval Green 顏色。口罩一盒 50 個，售價為 $120。



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晉沛生醫口罩規格



-台灣 CNS14774 標準

-BFE>95%

-一盒 50 片

-台灣製造

售價: $120

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1月中旬到貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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