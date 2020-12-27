【十色齊集】冬日冷色系! Mask Factory 型格 V99X 口罩 升級至 Level 3

香港口罩廠 Mask Factory 表示，V99X 口罩已升級至 Level 3 水平。



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V99X 口罩採用冬日冷色系打造，一盒口罩已齊集十種顏色。近日口罩更升級至 Level 3，保護力更強。V99X 口罩原價為 $188/盒，有 50 個獨立裝口罩。如在 Mask Factory 官網購買其他口罩，則可以 $138 購得。另外，用戶在官網作任何消費，都送一盒原價 $158 的 J99 Loop 50 片裝口罩。

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▲ Mask Factory V99X 口罩

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▲ Mask Factory V99X 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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