  • 19°C
香港時間 : 20201227日 (日) 02:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十色齊集】冬日冷色系! Mask Factory 型格 V99X 口罩 升級至 Level 3

行內熱話 02:11 2020/12/27

分享：

香港口罩廠 Mask Factory 表示，V99X 口罩已升級至 Level 3 水平。
  
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

V99X 口罩採用冬日冷色系打造，一盒口罩已齊集十種顏色。近日口罩更升級至 Level 3，保護力更強。V99X 口罩原價為 $188/盒，有 50 個獨立裝口罩。如在 Mask Factory 官網購買其他口罩，則可以 $138 購得。另外，用戶在官網作任何消費，都送一盒原價 $158 的 J99 Loop 50 片裝口罩。

【其他內容】 【附購買連結】HK Medical Mask 大特價! Level 3 彩色口罩售 $1/個起

Mask Factory V99X 口罩

 口罩購買連結<<<

【其他內容】【一盒齊6色】 Medicom 彩色成人口罩 售 $128/60個

Mask Factory V99X 口罩

【其他內容】 一盒齊三色! UniproCare Level 3 口罩再劈價 售 $25/30個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

Simply Mask 冬日版新色口罩 1 月1 日網店首發
2020/12/26
Simply Mask 冬日版新色口罩 1 月1 日網店首發
【附購買連結】HK-M 紫色水瓶座即時發售 Lv3 獨立裝賣 $99/30個
2020/12/26
【附購買連結】HK-M 紫色水瓶座即時發售 Lv3 獨立裝賣 $99/30個
平面變真．立體! SAVEWO PremiumMask Lv3 獨立裝售 $69/30個起
2020/12/26
平面變真．立體! SAVEWO PremiumMask Lv3 獨立裝售 $69/30個起
著數優惠 香港 口罩

下一篇文章

日本鎖國!? 變種新冠病毒入侵 日本將禁止外國人入境直到明年 1 月底

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】電腦節冬季購物節動漫電玩節取消・書展停・工展會延期　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特色口罩供應劈價情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣