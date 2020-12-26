平面變真．立體! SAVEWO PremiumMask Lv3 獨立裝售 $69/30個起

香港口罩廠 SAVEWO 正式推出 PremiumMask 救世超卓口罩。



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PremiumMask 救世超卓口罩是廠方精心設計的平面型口罩，採了四摺風琴式設計，加上弧形封邊，一拉就能由平面口罩變成立體形，符合人體力學設計，有效防止漏氣。口罩的鼻樑及嘴部均設有定型條，令口罩立體堅挺，比一般平面口罩有更多的嘴部空間。

▲ SAVEWO PremiumMask 口罩

整個口罩均由專用定製物料生產，加上SAVEWO TypeCool+ 過濾技術，超強過濾效能及超高透氣度，99.9% 的超高過濾效能可維持 24 小時以上。配合特製 ESPP 親水性順滑底層，絕不起毛，呵護肌膚。口罩已符合美國 ASTM LEVEL3 及歐盟EN14683:2019 Type IIR 醫用口罩標準。

新口罩於 12 月 27 日下午 3 點正式於官網接受預訂，2021 年 1 月 15 日前發貨。

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SAVEWO PremiumMask



-純白色

-175mm*95mm 標準碼 / 150mm*95mm 細碼

-30片/盒

-獨立包裝

-香港製造



售價:$99

SAVEWO PremiumMask 綠色關愛版

-綠色

-175mm*95mm 標準碼 / 150mm*95mm 細碼

-30片/盒

-獨立包裝

-香港製造



售價: $69

2021年1月15日起於ZETA門市限定發售，此版本以接近成本價出售，希望幫助老人家及一切有需要的人仕，目前暫定毋需出示任何証明。）

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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