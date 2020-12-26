Simply Mask 冬日版新色口罩 1 月1 日網店首發

香港口罩廠 Simply Mask 有一段時間都無推出新款式，廠方剛表示，即將發售冬日版新色口罩。



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廠方將會發售三個新色口罩，包括:

1. 神秘紫

-充滿神秘感覺的深紫色，配上灰色耳帶，相信是冬天襯衫不可缺少的口罩色

2. 翡翠綠

-比原有秋意版的松柏綠更深，更型

3.古銅金



-舊有的古銅金會變成改良版，令 vintage 感超強

此外，今次廠方會透過新開張的網店作直接發售，不用再預購。新口罩將於 1 月 1 日發售，售價暫未有公開。

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▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ Simply Mask 冬日版新色口罩 ​​​​​​​

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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