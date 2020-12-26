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Simply Mask 冬日版新色口罩 1 月1 日網店首發

行內熱話 02:58 2020/12/26

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香港口罩廠 Simply Mask 有一段時間都無推出新款式，廠方剛表示，即將發售冬日版新色口罩。
 
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

廠方將會發售三個新色口罩，包括:

1. 神秘紫

-充滿神秘感覺的深紫色，配上灰色耳帶，相信是冬天襯衫不可缺少的口罩色

2. 翡翠綠

-比原有秋意版的松柏綠更深，更型

3.古銅金

-舊有的古銅金會變成改良版，令 vintage 感超強

此外，今次廠方會透過新開張的網店作直接發售，不用再預購。新口罩將於 1 月 1 日發售，售價暫未有公開。

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    點擊圖片放大
    +2
  • Simply Mask 冬日版新色口罩 ​​​​​​​

【其他內容】 一盒齊三色! UniproCare Level 3 口罩再劈價 售 $25/30個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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