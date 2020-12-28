同舟鹹蛋超人圖案 Level 3口罩 即時開賣 售$25包起

同舟早前預告將推出的鹹蛋超人口罩，將於 12 月 28 日發售。



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今次廠方將提供 3 個設計的口罩，並有 S 和 M 碼，先針對兒童市場推出口罩。口罩為 Level 3 高防水平，每盒三十片獨立包裝。發售日期為 12 月 28 日早上 10:30。

鹹蛋超人口罩規格

-S Size：125 x 85mm

-M Size：145 x 85mm

-ASTM F2100 Level 3

-EN14683 TYPE IIR

-BFE, PFE, VFE ≥ 99%

-每盒三十片獨立包裝

售價:

限時包裝優惠價(6片)：$25/包 (原價：$29) (S碼：天藍色及鮮黃色混合)

限時盒裝優惠價(30片)：$98/盒，2盒起$90/盒 (原價：$118)

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(1 月11日起發貨)

▲ 同舟鹹蛋超人口罩 "> ▲ 同舟鹹蛋超人口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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