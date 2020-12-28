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同舟鹹蛋超人圖案 Level 3口罩 即時開賣 售$25包起

行內熱話 14:49 2020/12/28

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同舟早前預告將推出的鹹蛋超人口罩，將於 12 月 28 日發售。

 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次廠方將提供 3 個設計的口罩，並有 S 和 M 碼，先針對兒童市場推出口罩。口罩為 Level 3 高防水平，每盒三十片獨立包裝。發售日期為 12 月 28 日早上 10:30。

鹹蛋超人口罩規格  

-S Size：125 x 85mm
-M Size：145 x 85mm
-ASTM F2100 Level 3
-EN14683 TYPE IIR
-BFE, PFE, VFE ≥ 99%
-每盒三十片獨立包裝

售價:

限時包裝優惠價(6片)：$25/包 (原價：$29) (S碼：天藍色及鮮黃色混合)

限時盒裝優惠價(30片)：$98/盒，2盒起$90/盒 (原價：$118)

【其他內容】 【附購買連結】HK Medical Mask 大特價! Level 3 彩色口罩售 $1/個起

【其他內容】 一盒齊三色! UniproCare Level 3 口罩再劈價 售 $25/30個起

口罩購買連結<<<

(1 月11日起發貨)

同舟鹹蛋超人口罩 "> 同舟鹹蛋超人口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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