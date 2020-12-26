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真立體高防! Vannex Mask 多個型格新款口罩登場!

行內熱話 02:22 2020/12/26

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香港口罩廠 Vannex Mask 表示，正發售多款立體口罩。
     
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Vannex Mask 推出的立體口罩全香港製造，設計類似 KF94 口罩，為成人尺寸﹛提供 3E>99% 防護。口罩提供多種款式，其中一款跟大熱動畫《鬼滅之刃》的綠黑格仔設計十分相似。此款口罩售價為 $7 個，買 10 個起則 $5 個。 

    點擊圖片放大
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地址：旺角西洋菜南街51號友誠商業中心地鋪B (港鐵旺角站E2出口,銀行中心廣場對面） 

【其他內容】 【附購買連結】HK Medical Mask 大特價! Level 3 彩色口罩售 $1/個起

【其他內容】 一盒齊三色! UniproCare Level 3 口罩再劈價 售 $25/30個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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