真立體高防! Vannex Mask 多個型格新款口罩登場!

香港口罩廠 Vannex Mask 表示，正發售多款立體口罩。



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Vannex Mask 推出的立體口罩全香港製造，設計類似 KF94 口罩，為成人尺寸﹛提供 3E>99% 防護。口罩提供多種款式，其中一款跟大熱動畫《鬼滅之刃》的綠黑格仔設計十分相似。此款口罩售價為 $7 個，買 10 個起則 $5 個。

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地址：旺角西洋菜南街51號友誠商業中心地鋪B (港鐵旺角站E2出口,銀行中心廣場對面）

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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