【附購買連結】HK Medical Mask 大特價! Level 3 彩色口罩售 $1/個起

▲ HK Medical Mask 口罩

香港口罩廠 HK Medical Mask 表示，正進行冬季大特價!



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

廠方指，冬日口罩優惠即時開始，Level 3 口罩低至 $1/片，提供優惠包括:

1.各款口罩50片裝 $50/盒

2.各款口罩60片裝 $60/盒

3.各款口罩30片獨立包裝 $45/盒

4.特色口罩30片獨立包裝 $60/盒

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▲ HK Medical Mask 口罩大特價

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▲ HK Medical Mask 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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