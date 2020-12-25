【一盒齊6色】 Medicom 彩色成人口罩 售 $128/60個

福港中西大藥行表示，正發售 Medicom 彩色成人口罩 60 個裝。



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Medicom 彩色成人口罩 60 個裝每盒包括紫, 粉紅, 黃, 藍, 綠, 白 色口罩，每色 10 個，它符合美國 ASTM F2100 醫用口罩標準。此口罩原價每盒 $145，現售 $128。

▲ Medicom 彩色成人口罩 60個裝

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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