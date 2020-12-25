Hello Kiitty/ My Melody/Tomica 印花圖案! 日本 Skater 女士/中童口罩售 $64/30個起

▲ 日本 Skater 口罩優惠

網店小魔怪表示，正發售日本 Skater 口罩。



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今次小魔怪發售的日本 Skater 口罩為 145 x 90mm，適合中童和女士使用。口罩印花款式則有 Hello Kitty、My Melody、Tomica 和恐龍。一盒 30 個口罩，售 $75，$128/2盒。

Skater口罩規格



-99% 有效阻隔 PM2.5、病毒、飛沫、花粉



- 耳位特別設計不會耳仔痛

- 145 x 90mm，適合4歲以上小朋友使用

- 細面女性都適合使用

- 平面設計，鼻位附有鋼線



-30個口罩/盒 (非獨立包裝)

售價：$75/盒，$128/2盒

▲ 日本 Skater 口罩優惠

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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